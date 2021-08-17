Украинский нардеп Максим Бужанский полагает, что Киев должен перестать надеяться на помощь США в военных вопросах.
Поводом для "печального" вывода стали последние события в Афганистане и, главным образом, гибель людей в Кабульском аэропорту.
Бужанский написал в Facebook:
К слову, это уже не первое "прозрение" украинского политика. Ранее киевский политолог Юрий Романенко, руководитель политических программ Украинского института будущего, призывал президента Зеленского и его команду "переосмыслить свои отношения с США". Об этом подробнее:
Украинский политолог: наши инфантилы должны извлечь урок из событий в Афгане
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