Нардеп Бужанский: Афган свидетель - США Украине не помогут

Украинский нардеп Максим Бужанский полагает, что Киев должен перестать надеяться на помощь США в военных вопросах.

Поводом для "печального" вывода стали последние события в Афганистане и, главным образом, гибель людей в Кабульском аэропорту.

Бужанский написал в Facebook:

К слову, это уже не первое "прозрение" украинского политика. Ранее киевский политолог Юрий Романенко, руководитель политических программ Украинского института будущего, призывал президента Зеленского и его команду "переосмыслить свои отношения с США". Об этом подробнее:

Украинский политолог: наши инфантилы должны извлечь урок из событий в Афгане