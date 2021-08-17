Лидер талибов* и кабульские чиновники проводят переговоры

Информационное агентство "Ассошиэйтед Пресс" сообщает, что старший лидер талибов* Амир Хан Муттаки находится в столице Афганистана на переговорах с политическим руководством Кабула, которое представляет бывший президент Хамид Карзай и Абдулла Абдулла, ранее возглавлявший совет по переговорам.

По данным, полученным агентством от собственного источника, "выступившего на условиях анонимности, поскольку он не уполномочен общаться со средствами массовой информации", переговоры, проходящие в афганской столице, начались почти сразу после "отъезда" Гани и продолжаются "практически в режиме нон-стоп".

Речь идет о привлечении политиков, "не являющихся талибами"*, в правительство, которое, по словам представителя "Талибана"* Сухайла Шахина, будет "инклюзивным афганским правительством".

К слову, Амир Хан Муттаки в прошлом был министром высшего образования в правительстве талибов* (1996 -2001 годы). Он начал налаживать контакты с афганскими политическими лидерами еще до того, как президент Афганистана Ашраф Гани бежал из страны.

* организация, запрещенная в РФ