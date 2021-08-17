Сбежавший из Афганистана президент всё ещё легитимный глава государства

Ещё до того как талибы в воскресенье захватили Кабул, президент Афганистана Ашраф Гани улетел — фактически сбежал — из страны. И хотя он объяснил свое решение заботой о народе — якобы, убежал, чтобы "избежать кровопролития", — афганцы в растерянности.

Кто приютит Ашрафа Гани? Сначала сообщалось, что он направился в Таджикистан. Потом появилась информация, что самолет с теперь уже бывшим президентом сел в Ташкенте…

И будет ли Россия как-то ему помогать? Своим мнением на этот счет с корреспондентом Pravda.Ru поделился военный политолог Александр Перенджиев, член экспертного совета организации "Офицеры России".

— Насколько я знаю, он собрался лететь в Узбекистан. Как раз в Ташкент, где находится штаб-квартира Региональной антитеррористической структуры.

Еще никто не понял, какая будет роль свергнутого президента Афганистана в данной ситуации.

На самом деле он власть не передавал официально, она просто захвачена вооруженным путем. Никаких процедур, даже переходного правительства не было, ничего. Хотя вроде как это заявлялось.

Поэтому формально он остается действующим президентом Афганистана, так как он был избран демократическим путем.

А талибы просто пришли с оружием в руках и захватили власть.

С точки зрения легитимизации их власть незаконная.

Сейчас все страны решают, что дальше делать: признать эту власть или не признать.

Шанхайская Организация Содружества (ШОС)

Здесь пока никто никуда не торопится. Есть официальное заявление нашего МИДа по поводу того, что будем смотреть и думать.

Формально это действующий президент, который находится в изгнании, но его никто не отстранил от должности. Официально он никакие выборы не проиграл. Просто произошел мятеж, вооруженный захват власти.

Я считаю, что талибам* плевать на все эти демократические процедуры. Они признают одну власть — власть силы. Насколько их поддерживает общество в Афганистане — тоже, как говорится, большой-большой вопрос. Тем более что большой поток беженцев как раз показывает, что не так все просто с этой поддержкой.

"Плевать на это всё дело"

Но все равно на ситуацию в Афганистане ШОС и Региональная антитеррористическая структура должны каким-то образом ответить. Пока комментарии официальные лица ШОСа не давали. Вот это молчание и вводит всех в заблуждение.

Мы, эксперты, не знаем, как реагировать. Вроде бы есть власть, захваченная незаконным путем, но все как бы лапки кверху. Никто им не оказывал никакого сопротивления.

Не слишком хороший прецедент с точки зрения уважения прав, свобод граждан, суверенитета государства и вообще каких-то принципов морали, нравственности, свободы, братства. Этот прецедент дает пример для различного рода экстремистов других государств:

оказывается, можно просто захватить власть и страну в заложники, невзирая на какие-то законы и прочее-прочее, плевать на это все дело.

*Террористическая организация, запрещенная в РФ