Западные политики о ситуации в Афганистане - цитатник

Внимание всего - без преувеличения – мира приковано к событиям в Афганистане, где после бегства легитимного президента вся власть оказалась в руках боевиков Талибана*.
Как оценивают происходящее политики в разных странах, выяснили журналисты ИА Reuters.
Глава МИД Великобритании Доминик Рааб:
Британия использует все имеющиеся в ее распоряжении средства, чтобы привлечь талибов* к ответственности в Афганистане. Я думаю, что у нас есть рычаги воздействия на них».
Генсек ООН, Антониу Гуттериш:
Призвал Совет Безопасности ООН "использовать все имеющиеся в его распоряжении инструменты для подавления глобальной террористической угрозы в Афганистане" и гарантировать соблюдение основных прав человека.
Сенатор-республиканец США Линдси Грэм:
"Если президент Байден действительно не сожалеет о своем решении уйти, то он оторван от реальности, когда речь заходит об Афганистане."
Республиканец Джим Бэнкс, США:
"Мы никогда не видели, чтобы американский лидер отказался от своих обязанностей и лидерства, как Это сделал Джо Байден. Он скрывается. В Белом доме горит свет, но дома никого. Где Джо Байден?"
Представитель талибов* Мохаммад Наим:
"Мы просим все страны и организации сесть вместе с нами, чтобы решить любые вопросы».
"Мы достигли того, к чему стремились, а именно свободы нашей страны и независимости нашего народа.
"Мы не думаем, что иностранные силы еще раз повторят свой неудачный опыт в Афганистане."
(цитаты "Аль-Джазира").
Президент Ирана Эбрахим Раиси:
"Военное поражение Америки и ее уход должны стать возможностью восстановить жизнь, безопасность и прочный мир в Афганистане. Иран поддерживает усилия по восстановлению стабильности в Афганистане и, как соседняя и братская нация, Иран приглашает все группы в Афганистане достичь национального соглашения."
Глава внешнеполитического ведомства ЕС Джозеп Боррелл:
"Афганистан стоит на распутье. Безопасность и благополучие ее граждан, а также международная безопасность находятся в игре".
К слову, глава Чечни Рамзан Кадыров уверен,что России нужно укреплять границы и готовиться к худшему.
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Боевики "Талибана"* (организации, запрещённой в РФ) объявили о полной победе в своей двухдесятилетней борьбе за независимость Афганистана от США. .