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Западные политики о ситуации в Афганистане - цитатник

Мир

Внимание всего - без преувеличения – мира приковано к событиям в Афганистане, где после бегства легитимного президента вся власть оказалась в руках боевиков Талибана*.

Западные политики о ситуации в Афганистане - цитатник

Как оценивают происходящее политики в разных странах, выяснили журналисты ИА Reuters.

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб:

Британия использует все имеющиеся в ее распоряжении средства, чтобы привлечь талибов* к ответственности в Афганистане. Я думаю, что у нас есть рычаги воздействия на них».

Генсек ООН, Антониу Гуттериш:

Призвал Совет Безопасности ООН "использовать все имеющиеся в его распоряжении инструменты для подавления глобальной террористической угрозы в Афганистане" и гарантировать соблюдение основных прав человека.

Сенатор-республиканец США Линдси Грэм:

"Если президент Байден действительно не сожалеет о своем решении уйти, то он оторван от реальности, когда речь заходит об Афганистане."

Республиканец Джим Бэнкс, США:

"Мы никогда не видели, чтобы американский лидер отказался от своих обязанностей и лидерства, как Это сделал Джо Байден. Он скрывается. В Белом доме горит свет, но дома никого. Где Джо Байден?"

Представитель талибов* Мохаммад Наим:

"Мы просим все страны и организации сесть вместе с нами, чтобы решить любые вопросы».  

"Мы достигли того, к чему стремились, а именно свободы нашей страны и независимости нашего народа.

"Мы не думаем, что иностранные силы еще раз повторят свой неудачный опыт в Афганистане."

(цитаты "Аль-Джазира").

Президент Ирана Эбрахим Раиси:

"Военное поражение Америки и ее уход должны стать возможностью восстановить жизнь, безопасность и прочный мир в Афганистане. Иран поддерживает усилия по восстановлению стабильности в Афганистане и, как соседняя и братская нация, Иран приглашает все группы в Афганистане достичь национального соглашения."

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Джозеп Боррелл:

"Афганистан стоит на распутье. Безопасность и благополучие ее граждан, а также международная безопасность находятся в игре".

К слову, глава Чечни Рамзан Кадыров уверен,что России нужно укреплять границы и готовиться к худшему. 

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Чем соседним странам и миру угрожает победивший в Афганистане «Талибан»
Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
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