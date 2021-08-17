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Хотят ли талибы* мира и какой он в их представлении может быть

Мир

В воскресенье боевики "Талибана"* объявили о полной победе в своей войне против США и поддерживаемого западом правительства Афганистана, длившейся 20 лет. Теперь, когда они "достигли свободы своей страны и независимости своего народа", согласно заявлениям руководства организации, боевики готовы строить мирную жизнь.

Хотят ли талибы* мира и какой он в их представлении может быть

Но "не советуют" никому даже пытаться повторять "неудачный опыт США". Что всё это значит?

Своим мнением на этот счет для Pravda.Ru поделился военный политолог Александр Перенджиев, член экспертного совета организации "Офицеры России".

— Талибы* организовали очень грамотную пропагандистскую игру.

Во-первых, они четко не дали создать какую-то коалицию по защите "официального" Кабула и законной власти в стране. Их приезд в Москву, все миролюбивые заявления…

Никто и не обратил внимания на то, что пока представители талибов* "мягко стелили" в Москве, боевики атаковывали афганские провинции, начали их захватывать.

Это говорит о том, что они просто работают по двум направлениям:

  • увещевают, что всё будет хорошо, не бойтесь, мы цивилизованные — я считаю, что экстремистам верить нельзя;
  • ведут бои, завоевывая территории и устанавливая свою власть.

Почему все пошли навстречу, "повелись"? Здесь просто: хотели попробовать всё-таки избежать серьёзного кровопролития, не допустить большого числа жертв и разрушений.

Сейчас важно попытаться разобраться в том, что из себя представляет "Талибан"*. Потому что в дальнейшем — я в этом уверен — нам придётся отделять каких-нибудь умеренных талибов* с более высокой степенью цивилизованности и экстремистов, террористов, бандитов.

Вспомним Сирию, когда мы начали бомбить ИГИЛ* в 2015 году… Мне кажется, с чем-то подобным мы сейчас столкнемся, когда будем взаимодействовать именно с "Талибаном"*.

Они же там будут использовать ислам в качестве идеологии. Но какой ислам? По-разному и у нас в стране смотрят на ислам. Я имею в виду наших духовных лидеров, которые возглавляют общины в Москве, Уфе…

Афганистан является наблюдателем Шанхайской организации сотрудничества. А в ШОСе есть такая структура, как "Региональная антитеррористическая структура". Её штаб-квартира находится в Ташкенте. И возникает вопрос: она как готова противодействовать ситуации, которая есть в Афганистане?

Россия, со своей стороны, конечно, вроде как приготовилась на всякий случай встречать этих афганских игиловцев*:

  • мы провели совместные учения с Китаем, таджикско-узбекско-российские и даже российско-индийские учения;
  • ещё раньше, в мае, проводили российско-пакистанские учения.

Как бы такая система навстречу, чтобы отбить врага, а на упреждение пока ничего не делалось.

* Террористические организации, запрещенные в РФ

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Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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