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Украине посоветовали не злить Россию после бегства США из Афганистана

Мир » Бывший СССР » Украина

Главный редактор газеты "Страна" Игорь Гужва заявил, что после бегства США из Афганистана Украина должна усвоить важный урок: не участвовать в провокациях против России, потому что Вашингтон может не помочь.

Украине посоветовали не злить Россию после бегства США из Афганистана

По словам журналиста, в свете последних событий в Афганистане не стоит принимать участие в "провокациях, которые прорабатывает против России партия войны на Западе вместе с партией войны внутри Украины". В качестве примера он привёл эскалацию вооружённого конфликта в Донбассе для того, чтобы сорвать строительство "Северного потока-2", или отправку военных кораблей к берегам Крыма.

Гужва считает, что Москва может жёстко ответить на эти провокации, а помощь от США может и не прийти. Ситуация в Афганистане показала, что Вашингтон может прислать разве что пару самолётов для эвакуации своих дипломатов и некоторых особо лояльных украинских политиков.

Из-за перемен в настроениях на Западе Украине не стоит продолжать создавать проблемы для России, потому что теперь это может стать "очень опасным геополитическим бизнесом", подчеркнул журналист.

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Автор: Игорь Рябов, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
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