В США предложили наказать Пакистан за неудачи в Афганистане

Американский журнал The National Interest нашел вину Пакистана в неудачах США в Афганистане.

По словам обозревателя издания Майкла Рубина, провал Америки в Афганистане является также проигрышем Пакистану."

Как отмечает колумнист, Пакистан, сотрудничая с США, получил около 23 млрд долларов за поддержку западной коалиции в Афганистане. В то же время Исламабад помогал талибам*. Майкл Рубин уверен, что без этой помощи Афганистан не оказался бы в такой ужасной ситуации.

По словам обозревателя, нынешнее нападение талибов произошло "не из воздуха", а, скорее, стало следствием обмана официальными лицами в Исламабаде американских коллег. В Пакистане уверяли США в содействии мирным переговорам и одновременно готовили талибов* к захвату Афганистана.

Майкл Рубин отмечает, что Пакистан остается центром джихада. Исламабад не только поддерживал талибов*, но и приютил террориста Усаму Бен Ладена, а также Халида Шейха Мухаммеда, ставшего вдохновителем совершенных 11 сентября 2001 года в США терактов.

Кроме того, колумнист указал на сотрудничество Пакистана с Китаем, благодаря которому Пекин получил выход в Индийский океан.

Майкл Рубин призвал президента США Джо Байдена заставить Исламабад "заплатить". Журналист предложил исключить Пакистан из списка основных союзников США вне НАТО, отказать ему кредитах МВФ, Всемирного банка и Азиатского банка развития, прекратить продавать Исламабаду военную технику и технологии двойного назначения, а также ввести санкции в отношении сотрудников разведки и офицеров пакистанской армии, поддерживающих талибов*.

* "Талибан" — террористическая организация, запрещённая в РФ.

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