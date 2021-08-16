"Кому следующему сдастся Джо Байден?": Трамп раскритиковал президента США

Бывший президент США Дональд Трамп подверг критике действующего президента Джо Байдена за сдачу Афганистана. Он также обвинил оппонента в некомпетентности и подчеркнул, что его администрация поступила бы по-другому.

"Может кто-нибудь представить, чтобы военных выводили до эвакуации гражданских и тех, кто помогал нашей стране и кто должен иметь право на прошение об убежище?" — вопрошает Трамп.

Экс-президент отметил, что военные оставили в Афганистане новейшее первоклассное оборудование, после чего обвинил Байдена в некомпетентности.

Трамп заявил, что его администрация сначала "вывезла бы всех гражданских и оборудование", после чего приступила бы к выводу военного контингента.

Он сравнил ситуацию, которая сейчас сложилась в Афганистане, с распространением коронавирусной инфекции в США.

"Сначала Джо Байден сдался COVID и теперь вирус опять бушует. Потом он сдался "Талибану" (организация признана террористической и запрещена в РФ), который быстро захватил Афганистан и разрушил уверенность в американском могуществе и влиянии", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте Трампа.

В конце экс-президент задает риторической вопрос: "Кому следующему сдастся Джо Байден?"

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