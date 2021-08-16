Аналитик: Германия не сможет отказаться от "Северного потока-2"

Германия не сможет отказаться от газопровода "Северный поток-2" даже в случае победы на парламентских выборах партии "Зелёных", заявил Общественной Службе Новостей ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Он объяснил предвыборной борьбой предупреждение лидера партии "Альтернатива для Германии" Йорга Мойтена о возможном отказе от "Северного потока-2" после победы "Зелёных".

"Он выступает популистом. Гипертрофированно раздувает "зелёность” оппонентов. Они не смогут закрыть газопровод", — сказал Игорь Юшков.

По его словам, отказаться от "Северного потока-2" не позволит европейское законодательство. Аналитик пояснил, что для остановки работающего газопровода потребуется, чтобы он нарушал некие законы. Однако проект "Северный поток-2" реализуется в рамках законодательства.

Игорь Юшков добавил, что еще один вариант остановить газопровод — введение санкций против него.

Вместе с тем ранее ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Фёдоров заявил, что Германия может защитить от "Северный поток-2" от американских санкций.

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