В российском МИДе оценили договороспособность талибов*

Спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов назвал талибов* более договороспособными, чем павшее афганское правительство.

"Талибы мне показались более договороспособными, чем марионеточное кабульское правительство", — заявил директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов в эфире телеканала "Россия 24".

Спецпредставитель президента отметил, что Россия достигла контактов с талибами* еще несколько лет назад.

По мнению Замира Кабулова, для того, чтобы захватившие власть в Афганистане повстанцы вели себя приемлемо, необходимо, чтобы на них оказывали влияние Россия, США, Китай, Пакистан и Иран.

Ранее спецпредставитель президента РФ заявил в эфире "Эха Москвы", что в России не намерены спешить с признанием "Талибана"* в качестве новой власти в Афганистане. По словам Замира Кубулова, решение по этому вопросу будет зависеть от действий повстанцев.

Собеседник радиостанции рассказал, что руководители "Талибана"* приказали бойцам "не обижать население" захваченного Кабула. В настоящее время повстанцы охраняют российское посольство. Талибы пообещали обеспечить безопасность дипмиссии РФ. По словам спецпредставителя президента, пока обещания выполняются. Однако часть штата посольства все же решено эвакуировать.

* "Талибан" — террористическая организация, запрещенная в РФ.

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