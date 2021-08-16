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Политики США в очередной раз заявили о своей "поддержке демократии" в Белоруссии

Мир

Американские власти вновь говорят, что в Белоруссии нужно "поддержать демократию". Сенатор-демократ Джин Шахин и её коллеги создали проект резолюции и отправили его в конгресс. Журналисты RT изучили документ.

Политики США в очередной раз заявили о своей "поддержке демократии" в Белоруссии

В тексте сказано, что в Америке переживают из-за "нехватки демократии" в Белоруссии. Политики убеждены, что в республике нарушают права людей и подавляют мирные акции. Кроме того, белорусское правительство остановило деятельность "независимых СМИ" и объявило охоту на "десятки тысяч политических активистов".

В документе отметили, что Америка не игнорирует ситуацию в Белоруссии. Например, власти ввели санкции против "режима" Александра Лукашенко. Также Джо Байден встретился с лидером белорусских оппозиционеров, Светланой Тихановской.

"Соединённые Штаты стоят на стороне народа Белоруссии в его стремлении добиться демократии и соблюдения всеобщих прав человека", — отметил американский президент.

Сенаторы призывают не признавать выборы прошлого года в Белоруссии законными. Группа убеждена, что в республике надо организовать новое голосование. Джин Шахин подчеркнула:

"Наш посыл очевиден: мы наблюдаем за ситуацией. Действия, нарушающие права белорусов, где бы они ни совершались, будут иметь последствия".

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