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В РФ не будут спешить с признанием новой власти в Афганистане

Мир

В России не будут торопиться с признанием движения "Талибан"* как новой власти в Афганистане, сообщил в эфире "Эха Москвы" сказал спецпредставитель президента по Афганистану Замир Кабулов.

В РФ не будут спешить с признанием новой власти в Афганистане

По его словам, признание или непризнание новых афганских властей Россией зависит от действий талибов. Замир Кабулов заявил, что движение "Талибан"* заслуженно назвали террористической организацией за их действия 20-летней давности. Однако, по мнению спецпредставителя президента, талибы* "прекрасно выучили этот урок".

Собеседник радиостанции заявил, что не опасается превращения Афганистана в террористическое исламское государство, так как знает, что талибы "беспощадно" воевали с ИГ**.

Замир Кабулов рассказал, что руководство талибов* приказало своим бойцам "не обижать население" в захваченном ими Кабуле. По словам спецпредставителя президента, повстанцы взяли под охрану посольство РФ и пообещали, что российские дипломаты будут в безопасности. Вместе с тем часть посольства решено эвакуировать.

Как сообщил Замир Кабулов, просьб об эвакуации от граждан РФ, находящихся в Афганистане, в посольство пока не поступало.

* "Талибан" — террористическая организация, запрещенная в РФ.
** "Исламское государство" — террористическая организация, запрещенная в РФ.

 

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Автор: Владимир Васютченко, Куратор: Любовь Степушова
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