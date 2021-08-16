"Обстановка хорошая": российский дипломат прокомментировал ситуацию в Кабуле

Боевики радикального движения "Талибан"* охраняют российское посольство в Кабуле. Посол России в Афганистане Дмитрий Жиронов в эфире "России 24" прокомментировал ситуацию в городе.

По словам дипломата, талибы начали осваиваться в столице и наводить в ней порядок. Они также повторили, что сотрудники российского посольства могут спокойно работать. Также Дмитрий Жиронов сообщил:

"Обстановка хорошая. Талибы* вчера вошли в город, власть рухнула как карточный домик. Были мародёры, но нужно понимать, что в Афганистане вооружены все".

Посол сказал, что члены террористической и запрещённой в России организации "Талибан"* пообещали не допускать терроризм в Афганистане и соблюдать права людей. Тем не менее дипломат подчеркнул, что боевики взяли под контроль Кабул лишь вчера, пока неизвестно, как они будут себя вести на самом деле.

Напомним, что российские власти не ожидали, что талибы* захватят Афганистан так быстро. Об этом рассказал дипломат Замир Кабулов. Он пояснил:

"Мы исходили из того понимания, что афганская армия — какая бы она ни была — все-таки будет еще какое-то время оказывать сопротивление".

* Запрещённая в России террористическая организация.

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