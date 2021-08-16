"Телевизор зомбирует": министр спорта Украины признался, что дружит с россиянами

Вадим Гутцайт рассказал о том, что "по-мужски расходился" с коллегами.

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт признался, что до сих пор общается с российскими спортсменами, с которыми выступал за сборную Советского Союза. Интервью с чиновником опубликовало издание "Украинская правда".

Гутцайт уточнил, что не обсуждает с российскими коллегами политические темы, чтобы избежать лишних споров, из-за которых общение может надолго прекратиться:

По-мужски расходились. У нас было много споров, откровенно говоря, глядя друг другу в глаза. Они реально не понимали, потому что там телевидение реально зомбирует людей.

По словам министра, он дружит с российскими спортсменами более 30 лет еще со времен сборной СССР, в составе которой выигрывал Олимпийские игры в соревнованиях саблистов. Гутцайт отметил, что русские и украинцы "до 2014 года были как братья", но потом все изменилось.

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