Сотни афганцев практически штурмуют взлетно-посадочные полосы аэропорта Кабула, надеясь успеть протиснуться на какой-нибудь из коммерческих рейсов, которые успеют улететь до того, как американские войска возьмут на себя управление воздушным движением.
"Это наш аэропорт, но мы видим, как эвакуируют дипломатов, пока мы ждем в полной неопределенности”, — говорит правозащитник Рахшанда Джилали, который пытался улететь в Пакистан.
Как сообщает телеканал Al Jazeera, американские солдаты сегодня утром "открыли огонь в воздух по аэропорту Кабула, чтобы помешать сотням мирных жителей выбежать на взлетную полосу".
"Толпа вышла из-под контроля, — сказал американский чиновник журналистам по телефону. — Стрельба велась только для того, чтобы разрядить хаос".
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Завтрак диетологи называют самым важным приёмом пищи. Народная мудрость с ними солидарна. Даже пословица есть: "Завтрак съешь сам, а ужин отдай врагу". А каким должен быть правильный завтрак?