Афганцы штурмуют аэропорт, пытаясь улететь - их разгоняют выстрелами в воздух

Сотни афганцев практически штурмуют взлетно-посадочные полосы аэропорта Кабула, надеясь успеть протиснуться на какой-нибудь из коммерческих рейсов, которые успеют улететь до того, как американские войска возьмут на себя управление воздушным движением.

"Это наш аэропорт, но мы видим, как эвакуируют дипломатов, пока мы ждем в полной неопределенности”, — говорит правозащитник Рахшанда Джилали, который пытался улететь в Пакистан.

Как сообщает телеканал Al Jazeera, американские солдаты сегодня утром "открыли огонь в воздух по аэропорту Кабула, чтобы помешать сотням мирных жителей выбежать на взлетную полосу".

"Толпа вышла из-под контроля, — сказал американский чиновник журналистам по телефону. — Стрельба велась только для того, чтобы разрядить хаос".