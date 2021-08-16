Саакашвили предрёк экспансию талибов в Среднюю Азию

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили высказался по поводу последних событий в Афганистане.

В своем ТГ-канале одиозный политик не преминул провести параллель между конфликтом в Южной Осетии и наступлением талибов на Кабул. В частности, он "похвастался" тем, что США в 2008-ом "помогли Тбилиси", поскольку увидели "героизм грузинской армии".

А пример Афганистана, считает Саакашвили, показывает, что "отсутствие у местного населения воли сражаться" и Вашингтон не захотел больше поддерживать его своими "штыками".

Прогноз на будущее, сделанный бывшим грузинским президентом, мягко говоря, неоптимистичен:

(c)ТГ-канал

К слову, напомним, чуть раньше Михаила Саакашвили о выборочной готовности американцев защищать своих союзников заявил украинский политолог Юрий Романенко, руководитель политических программ Украинского института будущего.