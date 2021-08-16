Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили высказался по поводу последних событий в Афганистане.
В своем ТГ-канале одиозный политик не преминул провести параллель между конфликтом в Южной Осетии и наступлением талибов на Кабул. В частности, он "похвастался" тем, что США в 2008-ом "помогли Тбилиси", поскольку увидели "героизм грузинской армии".
А пример Афганистана, считает Саакашвили, показывает, что "отсутствие у местного населения воли сражаться" и Вашингтон не захотел больше поддерживать его своими "штыками".
Прогноз на будущее, сделанный бывшим грузинским президентом, мягко говоря, неоптимистичен:
(c)ТГ-канал
К слову, напомним, чуть раньше Михаила Саакашвили о выборочной готовности американцев защищать своих союзников заявил украинский политолог Юрий Романенко, руководитель политических программ Украинского института будущего.
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