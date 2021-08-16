На Украине убит оппозиционный мэр Кривого Рога

На Украине найден мертвым мэр Кривого Рога Константин Павлов.

Первым об этом сообщил Вадим Рабинович, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа — за жизнь".

"Убит мэр Кривого Рога и глава нашей организации ОПЗЖ Костя Павлов! Как?" — написал он в Facebook, прикрепив к посту фотографии с места происшествия (редакция не считает возможным публиковать снимки).

Победивший на осенних выборах кандидата от "Слуги народа" Дмитрия Шевчика, набрав 59,9% голосов избирателей, Павлов был найден вечером в воскресенье на пороге своего дома в селе Вольном. Рядом с телом лежало ружье.

Местные СМИ уже "оценили масштаб" происшествия. Почти все вышли с заголовками типа "На родине президента становится жарко …" В опубликованных материалах подчеркивается, что в Кривом Роге "велась важная для Офиса президента имиджевая борьба", так как это родной город Владимира Зеленского.

"Теперь временно исполняющим обязанности градоначальника Кривого Рога будет секретарь горсовета, "слуга народа" Александр Котляр", — пишет портал "Первый городской".

Губернатор Днепропетровской области Валентин Резниченко призвал граждан и СМИ "не делать скоропалительных выводов", поскольку "пока неизвестно, убийство это или самоубийство".

Соратники и знакомые погибшего мэра в версию самоубийства не верят совсем. Они в один голос говорят, что Константин Павлов был "полон сил, энергии и новых планов".