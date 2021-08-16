Экс-президент США Дональд Трамп в воскресенье призвал своего преемника Джо Байдена уйти в отставку из-за быстрого захвата Афганистана боевиками "Талибана"* (запрещенной в РФ организации), последовавшим за выводом американских войск из страны после почти 20 лет пребывания присутствия.
"Пришло время Джо Байдену уйти в отставку с позором за то, что он позволил случиться с Афганистаном”, — говорится в заявлении Трампа.
Напомним, талибы в воскресенье заняли Кабул после того, как из города сбежал президент Ашраф Гани. До даты окончательного вывода американских войск осталось две недели.
Кстати, именно при Трампе США заключили сделку с "Талибаном"* (запрещенной в РФ организации) в Дохе в 2020 году.
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