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Президент Исламской Республики Афганистан Ашраф Гани вылетел из страны в Таджикистан. Он — остановка, далее руководитель государства отправится в другое место, о котором пока никто не знает. Российские власти не признают "Талибан"* как законное правительство. Они готовы сотрудничать с переходным правительством Афганистана.

"Поживём — увидим": Москва пока не признаёт власть талибов*

Сейчас Афганистаном управляет совет, который состоит из бывшего президента Карзая и руководителя высшего совета по национальному примирению Абдуллы Абдуллы. Россия планирует с ними сотрудничество.

"Мы всегда выступали за переходное правительство, конечно, будем работать", — заявил специальный представитель президента России по Афганистану Замир Кабулов.

Ранее дипломат НАТО высказался, что причина быстрой сдачи территорий Афганистана талибам* — проблемы с коррупцией. По словам источника из Брюсселя, силы безопасности могли удерживать натиск ещё несколько месяцев: боеприпасов и военных было достаточно. Также дипломат добавил, что вывод американских войск тоже поднял дух боевикам "Талибана"*.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью заявил, что талибы* начали бы войну в Афганистане и с полным присутствием солдат Америки.

*Запрещённая в России террористическая организация. 

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Любовь Степушова
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