В Белоруссии заблокировали соцсети и Youtube

Соцсети YouTube, Facebook, Instagram, Telegram, TikTok, "ВКонтакте" и "Одноклассники" попали под блокировку в Белоруссии. Об этом сообщил Telegram-канал "За BYnet". Также данную информацию подтвердил канал VAS Experts.

Изначально было принято решение заблокировать два аккаунта в TikTok.

Но потом выяснилось, что заблокировать отдельные аккаунты невозможно, поэтому провайдеры заблокировали весь домен.

К вечеру белорусским пользователям заблокировали доступ к "Одноклассникам" и Instagram, сообщает VAS Experts.

Однако некоторые соцсети пока работают на территории Белоруссии.

По словам экспертов, в республике нет надёжной технологии, которая могла бы блокировать отдельные аккаунты или каналы в соцсетях, не убивая при этом остальную часть интернета, поэтому у провайдеров было два варианта — ничего не предпринимать или заблокировать все социальные сети.

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