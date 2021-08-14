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На Украине возбудили дело из-за нападения расистов на чемпиона ОИ Жана Беленюка

Мир » Бывший СССР » Украина

Народный депутат от партии "Слуга народа" и олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Жан Беленюк дал показания по поводу расистского конфликта, который произошёл с ним в центре Киева 13 августа.

На Украине возбудили дело из-за нападения расистов на чемпиона ОИ Жана Беленюка

Спортсмен рассказал, что неизвестные молодые люди выкрикивали в его адрес расистские оскорбления, типа "чёрная обезьяна что-то знает о патриотизме?!" и "вали в Африку!".

Жан Бенелюк поблагодарил всех, кто поддержал его, в том числе министра внутренних дел Украины Дениса Монастырского и представителей Национальной полиции Украины за оперативную реакцию.

"Дал все необходимые показания. Я люблю свою страну, она мне дала все, что имею, и никто меня не заставит уехать, а неадекваты существуют абсолютно везде! Просто иногда они случаются на нашем пути", — написал Беленюк на своей странице в Facebook.

По факту нападения на Жана Беленюка возбуждено уголовное дело, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства происшествия, а также причастных к конфликту лиц.

Ранее на инцидент с чемпионом ОИ Жаном Беленюком отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.

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