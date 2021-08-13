Пенсия канцлера Германии Ангелы Меркель после ухода в отставку составит около 15 тыс. евро в месяц, сообщает агентство DPA.
Данная сумма складывается с учётом того, что Меркель занимала пост канцлера в течение 16 лет.
Кроме того, с 1990 года она регулярно избиралась в бундестаг и активно участвовала в работе парламента страны.
Размер пенсии Меркель составит 65% от заработной платы депутата.
После выхода на пенсию Меркель получит право на содержание своего бюро. В его состав ходят водитель, секретарь и два референта.
За аналогичное бюро Шрёдера Германия платит по полмиллиона евро в год.
Напомним, что 26 сентября в Германии будут проходить выборы в бундестаг, в результате которых будет выбран новый председатель федерального правительства.
О своём решении не принимать участие в выборах на должность канцлера Ангела Меркель объявила 4 июня.
Ранее ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин прокомментировал предстоящий визит в Москву канцлера Германии Ангелы Меркель.
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