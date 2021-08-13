Новая вспышка COVID-19 затормозит экономическое развитие Китая

В июле из-за крупной вспышки "дельта"-штамма COVID-19 власти Китая вынуждены были ввести новые ограничения. Однако данные меры могут не только препятствовать распространению вируса, но и негативно отразиться на развитии экономики страны, сообщает CNN.

В некоторые городах объявлен локдаун, отменяются авиарейсы, приостановлена работа развлекательных заведений.

В стране проводится массовое тестирование граждан на коронавирус.

Вирус снова ударит по экономике КНР

На фоне таких событий экономисты снизили прогнозы роста китайской экономики.

По прогнозам аналитиков Goldman Sachs, ВВП государства в третьем квартале вырастет всего на 2,3% по сравнению с предыдущим. Изначально предполагалось, что рост составит 5,8%.

Больше всего могут пострадать предприятия общепита, компании, работающие в сфере туризма и развлечений.

Однако годовые перспективы восстановления экономики Китая эксперты оценивают более оптимистично.

По итогам 2021 года рост экономики составит 8,3%. Изначально предполагалось, что данный показатель буде равен 8,6%.

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