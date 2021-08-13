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Лукашенко рассказал о процессе смены власти в Белоруссии

Мир » Бывший СССР » Белоруссия

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что нынешняя власть должна не просто передать страну новому поколению, а проконтролировать эту передачу и "научить их всему".

Лукашенко рассказал о процессе смены власти в Белоруссии

"Приходит новое поколение. <…> Мы должны не просто им передать страну. Мы постепенно, приводя в том числе и к власти их, должны видеть, контролировать, где надо, подсказывать, чтобы они не потеряли всё то ценное, что мы с вами наработали за эти годы", — сказал президент на встрече с жителями агрогородка Тихиничи (Гомельская область).

Лукашенко добавил, что именно этим он сейчас и занимается, участвуя в разработке поправок в Конституцию. Отредактированный проект основного закона страны будет вынесен на референдум не позднее февраля 2022 года. Обновлённая Конституция будет ответом оппозиции, которая требовала перемен, подчеркнул белорусский лидер.

Ранее во время "Большого разговора с президентом" Лукашенко сказал, что скоро покинет свой пост. При этом он попросил не гадать, когда именно это произойдет. "Очень скоро", — отметил он.

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Автор: Игорь Рябов, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
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