Лукашенко рассказал о процессе смены власти в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что нынешняя власть должна не просто передать страну новому поколению, а проконтролировать эту передачу и "научить их всему".

"Приходит новое поколение. <…> Мы должны не просто им передать страну. Мы постепенно, приводя в том числе и к власти их, должны видеть, контролировать, где надо, подсказывать, чтобы они не потеряли всё то ценное, что мы с вами наработали за эти годы", — сказал президент на встрече с жителями агрогородка Тихиничи (Гомельская область).

Лукашенко добавил, что именно этим он сейчас и занимается, участвуя в разработке поправок в Конституцию. Отредактированный проект основного закона страны будет вынесен на референдум не позднее февраля 2022 года. Обновлённая Конституция будет ответом оппозиции, которая требовала перемен, подчеркнул белорусский лидер.

Ранее во время "Большого разговора с президентом" Лукашенко сказал, что скоро покинет свой пост. При этом он попросил не гадать, когда именно это произойдет. "Очень скоро", — отметил он.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.