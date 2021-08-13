В США впервые с XVIII века зафиксировано сокращение белого населения

В Соединённых Штатах впервые с 1790 года зафиксировано сокращение численности белого населения, сообщает The Washington Post со ссылкой на Бюро переписи США.

Так, численность неиспаноязычных граждан сократилась до 204,3 миллионов человек.

Белое население теперь составляет менее 60% от общей численности граждан. В 2010 году его доля составляла 63,7%, а в 2020 — 57,8%.

Основной критерий переписи — самоидентификация респондентов.

Между тем число представителей других рас, в частности азиатов и афроамериканцев, растёт.

К 2045 году доля белого населения в США может сократиться до 50% и ниже, считает демограф Уильям Фрей из Института Брукингса.

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