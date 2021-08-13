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Польша продаст Украине вакцины с истекающим сроком годности

Мир

Заместитель министра здравоохранения Польши Вальдемар Краска заявил, что страна продаст Украине 1,2 миллиона вакцин AstraZeneca, у которых истекает срок годности.

В августе планируется передать более 650 тысяч вакцин от коронавируса. Всего Киев получит 1,2 миллиона препаратов производства AstraZeneca.

Краска отметил, что речь идет именно о продаже, а не безвозмездной передаче.

На Украине массовая вакцинация началась 24 февраля. На сегодняшний день первую дозу вакцины получили 4,3 миллиона человек, а полностью вакцинировались 2,5 миллиона украинцев.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Польша предложила направить в Минску партию вакцин AstraZeneca в качестве гуманитарной помощи. Вальдемар Краска сказал, что ничего не знает об этой инициативе.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
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