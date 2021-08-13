Представители стран НАТО соберутся для осуждения ситуации в Афганистане

Представители стран Североатлантического Альянса встретятся 13 августа, чтобы обсудить ситуацию в Афганистане. Заседание начнется после того, как США объявят об эвакуации американцев из Афганистана.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен поговорил по телефону о ситуации в Афганистане с главами МИД Германии и Канады, а также с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Американский госсекретарь заявил, что Вашингтон выступает за мирное урегулирование афганского конфликта.

В четверг, 12 августа войска движения "Талибан" (организация признана террористической и запрещена в РФ) захватили Кандагар, который является вторым по величине городом Афганистана. Выяснилось, что боевики быстро взяли город, потому что оттуда сбежала правительственная армия, которую готовили США и НАТО.

Также талибы захватили третий по размерам город Афганистана – Герат. Под контролем боевиков находятся 10 провинций страны.

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