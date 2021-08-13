"Город неминуемо будет захвачен": талибы* подошли к Кабулу

Президент работающей в Афганистане итальянской гуманитарной организации Pangea Лука Ло Прести заявил, что войска движения "Талибан" (организация признана террористической и запрещена в России) находятся в 50 километрах от Кабула.

По его словам, в Кабуле находятся 22 сотрудника организации. Это афганские женщины, которые оказывают помощь нуждающимся. Работники Pangea занимаются раздачей медикаментов, предоставлением микрокредитов и детским образованием.

Ло Прести рассказал, что в городе царят панические настроения, потому что талибы находятся на подступах к Кабулу. Утром 13 августа они перерезали электрические кабели, "город оказался почти в изоляции", сообщил президент организации в телефонном разговоре с РИА Новости.

Он добавил, что его работники не могут зарядить мобильные телефоны. Сам Ло Прести пытается обеспечить безопасность своих коллег и думает о том, каким образом продолжать оказывать помощь местным жителям.

Глава Pangea не намерен покидать Афганистан, как и сотрудники его организации. По мнению Ло Прести, Кабул неминуемо будет захвачен талибами*, наступление которых "невозможно затормозить". Он хочет поговорить с властями Италии по поводу оказания гуманитарной помощи пострадавшим жителям Афганистана.

* "Талибан - террористическая организация, запрещена в России.

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