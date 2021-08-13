"Все признаки гуманитарной катастрофы": ООН о ситуации в Афганистане

Официальный представитель Всемирной продовольственной программы ООН Томсон Пири сказал, что в Афганистане наблюдаются все признаки гуманитарной катастрофы, однако дальше может быть еще хуже.

Он завил о быстром приближении большой волны голода. Ситуация в стране стремительно ухудшается. Вооруженное противостояние между правительственными войсками и талибами набирает обороты, и конфликт развивается быстрее, чем предполагалось. В Афганистане уже есть все признаки гуманитарной катастрофы, подчеркнул Томсон Пири.

По данным представителя ООН, сейчас каждый третий житель Афганистана не имеет запасов еды на завтрашний день, а 2 миллиона детей нуждаются в дополнительном питании. При этом в стране началась уже вторая за год волна засухи, поэтому урожая будет меньше обычного.

ООН планирует к декабрю оказать продовольственную помощь девяти миллионам человек в Афганистане. На это потребуется более 200 миллионов долларов.

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