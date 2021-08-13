Допросили и отпустили: экс-кандидат в президенты Белоруссии Дмитриев уже дома

В Белоруссии экс-кандидата в президенты Андрея Дмитриева выпустили из-под стражи под подписку о неразглашении деталей допроса. Об этом политик написал в социальных сетях.

Также Андрей Дмитриев провёл стрим на странице в Facebook. Бывший кандидат в президенты сообщил об обвинениях:

"Список статей огромен. Определили статус в уголовном деле".

Мужчина сказал, что он не планирует уезжать из Белоруссии. Кроме того, политик подчеркнул, что милиционеры делали всё по инструкции, когда проводили обыск, задерживали и допрашивали.

Вчера сотрудники незарегистрированного в Белоруссии правозащитного центра "Весна" написали о задержании Андрея Дмитриева неизвестными лицами. Правоохранители увезли и его коллегу, экс-посла Белоруссии в Словакии Игоря Лещеня.

Андрей Дмитриев — сопредседатель "Говори правду" и делегат платформы "Сход".

Напомним, что президентские выборы в Белоруссии прошли девятого августа прошлого года. По данным ЦИК, Андрей Дмитриев набрал 1,21% голосов. Президентом стал Александр Лукашенко, который получил 80%.

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