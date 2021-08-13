Экс-послу Азербайджана запретили въезд в РФ на 50 лет за оскорбление россиян

МВД России запретило въезд в страну на 50 лет бывшему послу Азербайджана в Белоруссии, Молдавии и Пакистане Исфандияру Вагабзаде.

По информации ведомства, решение ограничить въезд Вагабзаде принято в связи с допущенными им в интернете высказываниями, которые способствуют разжиганию межнациональной розни. Ранее в соцсетях была опубликована видеозапись, на которой азербайджанский дипломат высказывает различные оскорбления в адрес россиян.

Сообщается, что по той же причине запрещён въезд в Россию на 50 лет гражданину Казахстана Куату Ахметову.

Ранее МВД запретило в течение 10 лет въезжать в страну гражданину Киргизии, который напал на девушку в одном из торгово-развлекательных центров Бишкека за то, что та заговорила с ним по-русски.

В министерстве внутренних дел предупредили, что иностранцев, которые призывают к деструктивным действиям в отношении РФ, её населения, а также россиян за рубежом, не будут пускать на территорию страны.

"Их нахождение в России может угрожать общественному порядку и безопасности", — пояснили в ведомстве.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.