Лондон возвращает в Афганистан "ограниченный контингент" для эвакуации посольств

Великобритания направит в Афганистан около 600 военнослужащих, чтобы помочь соотечественникам, местным переводчикам и экс-сотрудникам посольств бежать из страны.

На фоне стремительного наступления талибов США также оказывают помощь в эвакуации.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес объявил о развертывании войск в четверг, заявив, что они будут “поддерживать дипломатическое присутствие в Кабуле, помогать британским гражданам покинуть страну и поддерживать переселение бывших афганских сотрудников, которые рисковали своей жизнью, служа вместе с нами”.

Войска, по его словам, будут находиться в Афганистане “на краткосрочной основе".

Ранее Госдепартамент США объявил о подобных мерах, сократив штат американского посольства в Кабуле до “основного дипломатического присутствия” и эвакуировав остальных с помощью 3 тыс. военнослужащих. Посольство посоветовало всем остальным американцам в Афганистане покинуть страну “немедленно”.

Когда Великобритания и США объявили о своих планах эвакуации, талибы в четверг заявили, что захватили контроль над городами Герат и Кандагар, это означает, что теперь они контролируют 12 столиц провинций страны и около двух третей ее земли.

Ранее в тот же день боевики захватили город Газни, расположенный всего в 150 км от Кабула.

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