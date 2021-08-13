"Новый мир": из тел умерших в США будут делать удобрения

Американские экологи из штата Колорадо предложили изменить подход к погребению умерших:

"вместо того чтобы предавать тела земле, их надо компостировать и использовать в качестве удобрения".

Законопроект, который в настоящее время проходит через законодательное собрание штата, даст зеленый свет "естественному органическому сокращению”, или, говоря простым человеческим языком, превращению мертвых тел в компост, пишет "Новый мир".

В настоящее время в Калифорнии тела умерших:

хоронят традиционным способом — в земле,

кремируют огнем,

кремируют водой. Это менее известный вариант, который в основном включает растворение трупа в гигантском чане с гидроксидом калия.

Законодательство позволит сертифицированным "восстановительным установкам” хранить трупы в специальных контейнерах, где они будут "смешиваться с органическими материалами и теплым воздухом” и "периодически переворачиваться” до тех пор, пока в конечном итоге "не превратятся в почвенный материал”. Процесс, который занимает от четырех до шести недель, создает "две тачки, полные почвы".

Согласно тексту документа, "перед введением такого компоста в качестве растительного удобрения в почву его будут проверять на наличие неорганических материалов, таких как титановые бедра, кардиостимуляторы или зубоврачебные работы”.

К слову, такая практика уже разрешена в штате Вашингтон, который легализовал "органическое сокращение” в 2020 году. Там полученную из умершего человека "почву" можно "поместить в лес или отдать семье".

Колорадо ратифицировал аналогичное законодательство. Оба штата запрещают использовать "почву" для выращивания культур, которые люди будут есть.

Мнения

Член Демократической ассамблеи Кристина Гарсия , которая спонсировала законопроект, утверждала, что, поскольку штат сталкивается с "очень реальными угрозами”, связанными с изменением климата, превращение калифорнийцев в человеческий компост будет экологически чистым методом захоронения, который "не будет способствовать выбросам в нашу атмосферу”.

, которая спонсировала законопроект, утверждала, что, поскольку штат сталкивается с "очень реальными угрозами”, связанными с изменением климата, превращение калифорнийцев в человеческий компост будет экологически чистым методом захоронения, который "не будет способствовать выбросам в нашу атмосферу”. Калифорнийская католическая конференция выступила против этого предложения в июне, заявив, что оно "создаст досадное духовное, эмоциональное и психологическое дистанцирование от покойного”.

выступила против этого предложения в июне, заявив, что оно "создаст досадное духовное, эмоциональное и психологическое дистанцирование от покойного”. Экологи настаивают: это был способ для людей искупить "необратимый” ущерб, который они нанесли климату Земли, создав "загрязнение, которое продолжается даже после смерти”.

Неортодоксальный метод захоронения, к слову, получил в основном положительные отзывы в социальных сетях. Люди находят "привлекательной" идею "стать пищей для деревьев и растений".