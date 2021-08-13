Американские экологи из штата Колорадо предложили изменить подход к погребению умерших:
Законопроект, который в настоящее время проходит через законодательное собрание штата, даст зеленый свет "естественному органическому сокращению”, или, говоря простым человеческим языком, превращению мертвых тел в компост, пишет "Новый мир".
В настоящее время в Калифорнии тела умерших:
Законодательство позволит сертифицированным "восстановительным установкам” хранить трупы в специальных контейнерах, где они будут "смешиваться с органическими материалами и теплым воздухом” и "периодически переворачиваться” до тех пор, пока в конечном итоге "не превратятся в почвенный материал”. Процесс, который занимает от четырех до шести недель, создает "две тачки, полные почвы".
Согласно тексту документа, "перед введением такого компоста в качестве растительного удобрения в почву его будут проверять на наличие неорганических материалов, таких как титановые бедра, кардиостимуляторы или зубоврачебные работы”.
К слову, такая практика уже разрешена в штате Вашингтон, который легализовал "органическое сокращение” в 2020 году. Там полученную из умершего человека "почву" можно "поместить в лес или отдать семье".
Колорадо ратифицировал аналогичное законодательство. Оба штата запрещают использовать "почву" для выращивания культур, которые люди будут есть.
Неортодоксальный метод захоронения, к слову, получил в основном положительные отзывы в социальных сетях. Люди находят "привлекательной" идею "стать пищей для деревьев и растений".
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