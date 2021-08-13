Опубликованные данные Бюро переписи населения США показывают, что процент белых американцев сокращается быстрее, чем ожидали демографы, в то время как азиатские, латиноамериканские и другие категории "находятся на подъеме".
Демографы истеблишмента и корпоративные СМИ встретили отчет с ликованием.
"Страна резко меняется”, — сказал Уильям Фрей, демограф из Брукингского института, в интервью газете Washington Post. — Оценки показали, что сокращение белого населения произошло на восемь лет раньше, чем ожидали демографы, из-за эпидемии опиоидов и более низких, чем ожидалось, показателей рождаемости среди миллениалов после Великой рецессии”.
По словам Фрея, ожидается, что белых жителей в США будет меньше 50% в национальном масштабе к 2045 году:
"На данный момент их насчитывается 204,3 миллиона, или 57,8% от общего числа — снижение на 8,6% с 2010 года. Еще 31,1 миллиона человек были идентифицированы как белые в сочетании с другой группой.
Чернокожее или афроамериканское население выросло с 38,9 миллиона в 2010 году до 46,9 миллиона. Оно превосходит по численности другие расовые категории".
Многорасовое население увеличилось на 276%, с 9 млн до 33,8 млн:
Еще одним заметным изменением стало сокращение числа детей:
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