США стремительно "темнеют": "белое" население сокращается, "цветное" растёт

Опубликованные данные Бюро переписи населения США показывают, что процент белых американцев сокращается быстрее, чем ожидали демографы, в то время как азиатские, латиноамериканские и другие категории "находятся на подъеме".

Демографы истеблишмента и корпоративные СМИ встретили отчет с ликованием.

"Страна резко меняется”, — сказал Уильям Фрей, демограф из Брукингского института, в интервью газете Washington Post. — Оценки показали, что сокращение белого населения произошло на восемь лет раньше, чем ожидали демографы, из-за эпидемии опиоидов и более низких, чем ожидалось, показателей рождаемости среди миллениалов после Великой рецессии”.

По словам Фрея, ожидается, что белых жителей в США будет меньше 50% в национальном масштабе к 2045 году:

"На данный момент их насчитывается 204,3 миллиона, или 57,8% от общего числа — снижение на 8,6% с 2010 года. Еще 31,1 миллиона человек были идентифицированы как белые в сочетании с другой группой. Чернокожее или афроамериканское население выросло с 38,9 миллиона в 2010 году до 46,9 миллиона. Оно превосходит по численности другие расовые категории".

Многорасовое население увеличилось на 276%, с 9 млн до 33,8 млн:

24 миллиона азиатов,

9,7 миллиона американских индейцев и уроженцев Аляски,

1,6 миллиона коренных гавайцев и других жителей Тихоокеанских островов.

Испаноязычное или латиноамериканское население, которое может быть любой расы, выросло до 62,1 миллиона или 18,6% от общего населения США, которое составляет 331,4 миллиона.

Еще одним заметным изменением стало сокращение числа детей:

в 2020 году число американцев в возрасте до 18 лет составило 73,1 миллиона человек, что на 1,4% меньше, чем десять лет назад.