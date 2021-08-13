Поздно вечером в четверг руководство движения "Талибан"* объявило об очередной крупной победе над правительственными войсками Афганистана — захвате второго по величине города страны — Кандагара.
Как следует из распространенного в соцсетях сообщения, бои за Кандагар велись четыре дня. На кадрах, опубликованных талибами, видно, как члены группировки свободно движутся в сторону центральной площади города.
До сих пор потеря Кандагара не была подтверждена официальными правительственными чиновниками.
Талибы же заявили, что "полностью захватили ключевой военный объект в городе — сильно укрепленную тюрьму", добавив, что освободили "сотни заключенных”.
Почти одновременно с событиями в Кандагаре группа боевиков заявила, что добилась значительных успехов в Герате, городе на западе страны.
В последние дни в третьем по величине городе страны также произошли ожесточенные столкновения между талибами и правительственными войсками. Теперь группа боевиков заявила, что захватила местное полицейское управление.
Развитие событий в Герате и Кандагаре связано с тем, что афганские правительственные войска потерпели ряд поражений в ходе недавнего массированного наступления талибов. В последние дни правительство потеряло уже 10 провинциальных столиц после того, как группа переключила свое внимание с сельских районов на городские.
"Талибы взяли под контроль ключевые районы города — офис губернатора, полицейское управление и тюрьму”, — заявил агентству AFP глава провинциального совета Насир Ахмад Факири.
Посольство США в Кабуле в четверг призвало всех американских граждан немедленно покинуть страну, "используя доступные коммерческие варианты перелета” и предлагая кредиты тем, кто нуждается в средствах для покупки билетов на самолет.
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