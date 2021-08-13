Талибы отрапортовали: Кандагар наш!

Поздно вечером в четверг руководство движения "Талибан"* объявило об очередной крупной победе над правительственными войсками Афганистана — захвате второго по величине города страны — Кандагара.

Он стал десятой региональной столицей, с боями взятой боевиками за неделю.

Как следует из распространенного в соцсетях сообщения, бои за Кандагар велись четыре дня. На кадрах, опубликованных талибами, видно, как члены группировки свободно движутся в сторону центральной площади города.

До сих пор потеря Кандагара не была подтверждена официальными правительственными чиновниками.

Талибы же заявили, что "полностью захватили ключевой военный объект в городе — сильно укрепленную тюрьму", добавив, что освободили "сотни заключенных”.

Не только Кандагар

Почти одновременно с событиями в Кандагаре группа боевиков заявила, что добилась значительных успехов в Герате, городе на западе страны.

В последние дни в третьем по величине городе страны также произошли ожесточенные столкновения между талибами и правительственными войсками. Теперь группа боевиков заявила, что захватила местное полицейское управление.

Развитие событий в Герате и Кандагаре связано с тем, что афганские правительственные войска потерпели ряд поражений в ходе недавнего массированного наступления талибов. В последние дни правительство потеряло уже 10 провинциальных столиц после того, как группа переключила свое внимание с сельских районов на городские.

Стратегический город Газни стал последним из перешедших под контроль группировки в четверг. Город расположен всего в 150 километрах от Кабула.

"Талибы взяли под контроль ключевые районы города — офис губернатора, полицейское управление и тюрьму”, — заявил агентству AFP глава провинциального совета Насир Ахмад Факири.

Посольство США в Кабуле в четверг призвало всех американских граждан немедленно покинуть страну, "используя доступные коммерческие варианты перелета” и предлагая кредиты тем, кто нуждается в средствах для покупки билетов на самолет.