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Око за око - в Турции разгромили квартал, где живут беженцы из Сирии

Мир

Магазины, квартиры и транспортные средства, принадлежащие сирийским беженцам, проживающим в Альтиндаге, пригороде турецкой столицы, в четверг громила толпа, разгневанная смертью 18-летнего турка, в убийстве которого обвиняют двух сирийцев.

Око за око - в Турции разгромили квартал, где живут беженцы из Сирии
  • 18-летний Эмирхан Ялчин был убит в результате стычки между турками и сирийцами, живущими по соседству, в среду днем.

Турецкие СМИ сообщили, что полиция использовала автобусы для эвакуации некоторых сирийцев из окрестностей Альтиндаги.

Полиция Анкары заявила, что арестовала 76 человек либо за участие в беспорядках, либо за "вводящие в заблуждение сообщения в социальных сетях” с целью подстрекательства к насилию.

"Из них 38 имели судимость, в том числе по обвинению в мародерстве, насилии и краже со взломом", — сообщили в полиции.

"Они пришли и кричали:” Идите в Сирию", а затем забили камнями окна", — рассказала одна женщина в полном никабе местному изданию. — Мы приехали сюда после гибели моего мужа. А теперь я снова боюсь. То, что сейчас делает один сириец, означает беду для всех нас".

чАльтиндага - это бедный район с населением около полумиллиона человек. Ряд из них — вынужденные переселенцы из — за войны в Сирии, начавшейся в 2011 году, когда боевики, поддерживаемые Турцией, попытались свергнуть правительство в Дамаске.

Анкара продолжает поддерживать боевиков, хотя территория, находящаяся под их контролем, с тех пор сократилась до части провинции Идлиб.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
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