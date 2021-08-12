Российские гиперзвуковые ракеты испугали США

Глава стратегического командования вооруженных сил США Чарльз Ричард заявил, что архитектура военных датчиков США недостаточно эффективна, чтобы обнаруживать российские гиперзвуковые ракеты. На сегодняшний день Россия является лидером по разработке таких ракет, отметил он.

На ежегодном симпозиуме о космической и ракетной обороне Ричард заявил, что наличие у России гиперзвуковых технологий создает вызовы для вооруженных сил США. Он отметил, что текущая архитектура американских датчиков наземного и космического базирования недостаточно эффективна, чтобы обнаруживать и отслеживать эти гиперзвуковые ракеты.

По словам Ричарда, Россия является единственной страной в мире, которая обладает гиперзвуковыми технологиями. При этом она продолжает вкладывать большие деньги в создание глайдеров (гиперзвуковые планирующие летательные аппараты).

Он добавил, что наличие у России новой гиперзвуковой ракеты "Циркон" усложняет усилия по сдерживанию возможного конфликта.

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