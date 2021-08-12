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Талибы* объявили о захвате Герата

Мир

Группировка "Талибан"* (террористическая организация, запрещённая в России) захватила третий по величине город Афганистана Герат. Об этом на своей странице в Twitter сообщает AFP.

Отмечается, что из города выехали чиновники и представители силовых структур.

Талибам удалось захватить полицейский участок, тюрьму и резиденцию губернатора. Огромное количество солдат взято в плен.

В Сети появилась видео, на кадрах которого афганские войска массово покидают город на бронированных машинах. Талибы опубликовали ролик, на котором видно боевиков, захвативших цитадель Герата, которая находится на западе города.

Ранее Pravda.Ru писала о том, что в Кабуле террористы пытались взорвать резиденцию министра обороны Афганистана.

 

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Автор: Снежана Шахова, Куратор: Любовь Степушова
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