Латвия привлекла спецназ для защиты границы от мигрантов

Государственная полиция Латвии отправила спецназовцев на границу с Белоруссией. Бойцы специального назначения будут помогать пограничникам пресекать попытки проникновения на территорию страны нелегальных мигрантов.

На латвийско-белорусскую границу направлен 71 спецназовец для охраны границы.

Два дня назад правительство Латвии объявило режим чрезвычайной ситуации на границе с Белоруссией из-за резкого увеличения количества мигрантов. Режим ЧС продлится до 10 ноября.

Национальные вооруженные силы и Государственная полиция будут помогать Государственной службе пограничной охраны обеспечивать контроль на границе. Латвийские власти разрешили пограничникам применять силу, чтобы возвращать нелегалов в Белоруссию.

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