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Афганистан хочет купить у России боевые вертолеты

Мир

Глава МИД Афганистана Ханиф Атмар заявил, что Кабул готов приобрести у РФ боевые вертолеты. Он добавил, что ждет ответа от Москвы.

Афганистан хочет купить у России боевые вертолеты

Об этом написал в своем Telegram-канале главред радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов.

После того, как США начали выводить свой военный контингент из Афганистана, в этой стране обострилось противостояние правительственных сил с радикальным движением "Талибан" (организация признана террористической и запрещена в России). За последние месяцы боевики захватили значительные территории в селах и пограничных районах и приступили к наступлению на большие города.

В августе впервые с 2016 года талибы захватили административный центр одной из 34 провинций Афганистана, после чего установили контроль еще над девяти городами, среди которых Кундуз, находящийся в 60 километрах от границы с Таджикистаном. Некоторые города переходят из рук в руки.

Многие западные СМИ считают, что захват боевиками города Кундуз может свидетельствовать о переломе в развитии ситуации в Афганистане. Однако официальный Кабул не подтвердил данные о том, что контроль над Кундузом потерян.

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Военные в Афганистане переходят на сторону талибов
Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
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