В КНДР начали показывать Олимпиаду через несколько дней после ее закрытия

Транслировавшийся матч был сыгран еще 21 июля.

В Северной Корее впервые показали трансляцию токийской Олимпиады на государственном телеканале.

По сообщениям издания NK News, северокорейский канал KCTV провел 10 августа неполную трансляцию матча женского футбольного олимпийского турнира, в котором встречались команды Великобритании и Чили. Трансляция длилась 70 минут и велась без комментариев с плохим качеством изображения. При этом сам футольный матч прошел еще 21 июля, а Олимпийские игры в Токио завершились 8 августа.

Зарубежные СМИ выразили сомнения в том, что трансляция была получена законным путем. На это намекают низкое разрешение картинки и отсутствие комментаторов.

Матч Великобритания — Чили стал первой трансляцией Олимпиады, показанной широкой аудитории в КНДР.

Северная Корея не участвовала в Олимпиаде-2020 из-за угрозы распространения коронавируса.

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