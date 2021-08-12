Украина обвинила Россию в разрушении объектов культурного наследия в Крыму

В четверг, 12 августа, стало известно, что генпрокурор Украины Ирина Венедиктова обратилась в Международный уголовный суд в связи с "военными преступлениями" против объектов культурного наследия Крыма. Соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте генпрокуратуры страны.

Речь идёт о присвоении и разрушении объектов культурного наследия, не оправданных военной необходимостью, а также осуществляемых бесцельно и незаконным путем. Также в документе описываются отдельные формы преступлений, совершённых "российскими властями и оккупационными властями Крымского полуострова".

Кроме того, Украина считает, что культурные ценности крымских музеев, а также всё культурное наследие, находящееся на территории полуострова, "являются собственностью государства Украина, его национальным богатством и неотъемлемой частью национального культурного достояния".

Под документом также подписались ведущий эксперт "Регионального центра прав человека" Роман Мартыновский и адвокат Украинского Хельсинкского союза Максим Тимочко.

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