Анонимный источник рассказал, кто мог просверлить МКС

В 2018 году на Международной космической станции, в отсеке корабля "Союз МС-09" произошла утечка воздуха из-за отверстия в бытовом отсеке. Анонимный источник из ракетно-космической сферы в России рассказал, кто мог поставить под угрозу жизни членов экипажа.

Собеседник заявил, что злоумышленник сверлил в условиях невесомости и не знал как работает аппарат. Источник пояснил:

"Из восьми отверстий только одно было сквозное, остальные насверлены словно с отскоками сверла, что, скорее, говорит о сверлении именно в условиях невесомости без необходимого упора".

Одно отверстие намеривались просверлить в поперечном ребре корпуса судна, что было невозможно. Следовательно неизвестный не понимал, как устроен космический корабль "Союз МС".

Собеседник добавил, что космонавты из России прошли тест на полиграфе, в то время как сотрудники NASA отказались от такой проверки.

Напомним, что отверстие трёх-четырёх миллиметров первым обнаружил астронавт Европейского космического агентства Александр Герст. Представители Роскосмоса исключили такие версии, как:

случайная порча во время сборки;

ошибка пьяного сотрудника.

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