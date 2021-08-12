EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Сын Байдена обвинил русских в пропаже своего имущества
В Британии предложили обложить богатых налогом в 99%
"Пахать как лошадь": победитель Олимпийских игр высказался о нечестном судействе
"Вирус никуда не уйдёт": Лукашенко оценил будущее COVID-19
Собчак рассказала, как сражалась за место под солнцем в жестоком мире
Певцов обрушился на сборную России за пятое место на Олимпиаде
Почему на Украину не действуют предупреждения Путина
Журналисты BBC утверждают, что нашли доказательства работы ЧВК "Вагнер" в Ливии
Мария Миронова впервые показала фотографию маленького сына

МИД Ирана вызвал российского посла после скандального фото

Мир

Министерство иностранных дел Ирана вызвало посла России в Тегеране Левана Джагаряна после того, как тот сфотографировался с британским послом, и снимок был опубликован. Российский посол выразил сожаление по поводу возникшего недопонимания.

МИД Ирана вызвал российского посла после скандального фото

Власти Ирана возмутились фотографией, на которой Джагарян и глава британского посольства Саймон Шерклифф позируют у здания российского посольства. На снимке послы стоят на той лестнице, где было сделано историческое фото лидеров СССР, США и Великобритании после Тегеранской конференции 1941 года. Джагарян сел на место Иосифа Сталина, а Шерклифф — на место Уинстона Черчилля. Союзники ввели войска на территорию Ирана после информации о связях страны с нацистской Германией. После этой операции лидеры трёх стран встретились на конференции.

Тегеран выразил своё возмущение по поводу опубликованной фотографии. По словам главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа, иранский народ независим от иностранных сил, что он и продемонстрировал в дискуссиях по ядерной сделке. Внешнеполитическое ведомство Ирана потребовало, чтобы послы России и Великобритании принесли извинения за неприемлемое фото.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Лавров и глава МИД Ирана подводят итоги переговоров
Автор: Игорь Рябов, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
Последние материалы
Шойгу удивил экспертов, дав старт реконструкции БАМа
Власти Крыма опровергли информацию о прорыве дамбы
Сын Байдена обвинил русских в пропаже своего имущества
В Британии предложили обложить богатых налогом в 99%
"Пахать как лошадь": победитель Олимпийских игр высказался о нечестном судействе
"Вирус никуда не уйдёт": Лукашенко оценил будущее COVID-19
Неолиберальная модель рискует взорвать всю планету
Собчак рассказала, как сражалась за место под солнцем в жестоком мире
Родовая травма: что это такое и как влияет на ребёнка
МИД Ирана вызвал российского посла после скандального фото
Популярное
Здоровье и профилактика
Настоящий дар природы: трава от пятидесяти недугов

Речь пойдет о популярном чабреце (другое название — "тимьян"), который может убить вирус гриппа, стрептококк и грибок рода кандида. Кроме того, это растение является хорошим антисептиком, обезболивающим, природным антибиотиком и противовирусным средством.

Настоящий дар природы: трава от пятидесяти недугов
"Не содержать коллективы с дворцами": в Госдуме заявили о ненужности ПФР
Политика. Новости и аналитика
"Не содержать коллективы с дворцами": в Госдуме заявили о ненужности ПФР
Маммология
Чувствительная грудь: как за ней ухаживать
Российский шоу-бизнес
Звезда КВН Ольга Картункова снова набрала лишний вес
Усам Оздемиров Неолиберальная модель рискует взорвать всю планету Усам Оздемиров Василий Амирджанов Власти станут бороться с "внутренней угрозой" Василий Амирджанов Любовь Степушова Казахстан поощряет издевательства над русскими. Россия молчит Любовь Степушова
Мир. Новости мира
Китай обиделся и назвал Литву крошечной собачкой, полной геополитических страхов
Новости Екатеринбурга
Детский лагерь на Урале отцы-общественники обвинили в ЛГБТ-пропаганде
Даня Милохин опубликовал снимки с семьёй на отдыхе
Российский шоу-бизнес
Даня Милохин опубликовал снимки с семьёй на отдыхе
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников