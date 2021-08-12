МИД Ирана вызвал российского посла после скандального фото

Министерство иностранных дел Ирана вызвало посла России в Тегеране Левана Джагаряна после того, как тот сфотографировался с британским послом, и снимок был опубликован. Российский посол выразил сожаление по поводу возникшего недопонимания.

Власти Ирана возмутились фотографией, на которой Джагарян и глава британского посольства Саймон Шерклифф позируют у здания российского посольства. На снимке послы стоят на той лестнице, где было сделано историческое фото лидеров СССР, США и Великобритании после Тегеранской конференции 1941 года. Джагарян сел на место Иосифа Сталина, а Шерклифф — на место Уинстона Черчилля. Союзники ввели войска на территорию Ирана после информации о связях страны с нацистской Германией. После этой операции лидеры трёх стран встретились на конференции.

Тегеран выразил своё возмущение по поводу опубликованной фотографии. По словам главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа, иранский народ независим от иностранных сил, что он и продемонстрировал в дискуссиях по ядерной сделке. Внешнеполитическое ведомство Ирана потребовало, чтобы послы России и Великобритании принесли извинения за неприемлемое фото.

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