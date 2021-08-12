Почему на Украину не действуют предупреждения Путина

Украинский депутат партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Ренат Кузьмин составил и опубликовал в социальных сетях 10 незамеченных украинскими властями предупреждений от президента России Владимира Путина. Их игнорирование привело к нарушению благополучия Украины. Журналисты Pravda.Ru побеседовали насчёт новых предостережений и последствий со старшим научным сотрудником в Институте российской истории РАН Андреем Марчуковым.

Как Украина отнесётся к новым предупреждениям

Специалист уверен, что делать предостережения Украине бессмысленно. Он объяснил свою позицию тем, что соседняя страна любые намёки игнорирует уже семь лет.

Марчуков отметил, что к такой ситуации приводит отношение стран Запада к конфликту. Сотрудник РАН считает, что "западные партнёры" действуют против России, используя Украину.

"Семь лет предупреждений, семь лет увещеваний и семь лет намёков — с Украины как с гуся вода. Все знают, что на их стороне выступают США, Германия, Франция, не говоря уже о Восточной Европе вроде Польши и Литвы. Пусть Германия и Франция могут сделать вид, что они как бы вне этого противостояния, что они вроде как занимают объективную позицию, на самом деле они в любом случае на стороне Украины против России. Поэтому украинское руководство и те политические силы, которые семь лет у власти на Украине, не боятся никаких намёков, никаких увещеваний".

Как тогда достучаться

По мнению эксперта, украинские власти боятся лишь проявления силы. Только она может заставить руководство страны совершать более обдуманные и адекватные поступки. Андрей Марчуков привёл пример действий России:

"Заявление России, обращённое к Украине, к странам нормандского формата, что наша страна даёт Украине такой-то срок, допустим, месяц или три недели на реализацию Минских соглашений так, как прописано в этих самых соглашениях, по пунктам от первого до последнего. В случае если Украина не будет это выполнять, Россия выходит и перестаёт быть страной-гарантом этих соглашений. Тогда у неё развяжутся руки".

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