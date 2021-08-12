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Мир » Бывший СССР » Украина

Языковой вопрос на Украине, похоже, зашел в тупик — слишком много оказалось недовольных волей властей. И выход был найден.

Его озвучил в эфире телеканала "Украина-24" Алексей Арестович, советник главы президентского Офиса.

По его словам, всё просто: надо всего лишь

  • законодательно разделить понятия "российский" и "русский",
  • прописать значение терминов "русская культура" и "русский язык", которые "кодифицированы в Украине".

"Кстати, он (русский язык. — Прим. ред.) возник в Украине, это наш исторический язык — так же, как и украинский", — заявил Арестович.

Напомним, что после вступления в силу на Украине закона о языке в непростой ситуации оказалось детище президента Зеленского — студия "Квартал-95":

Украинизация или "Квартал-95" — нелёгкий выбор Зеленского

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Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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