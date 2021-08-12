Языковой вопрос на Украине, похоже, зашел в тупик — слишком много оказалось недовольных волей властей. И выход был найден.
Его озвучил в эфире телеканала "Украина-24" Алексей Арестович, советник главы президентского Офиса.
По его словам, всё просто: надо всего лишь
"Кстати, он (русский язык. — Прим. ред.) возник в Украине, это наш исторический язык — так же, как и украинский", — заявил Арестович.
Напомним, что после вступления в силу на Украине закона о языке в непростой ситуации оказалось детище президента Зеленского — студия "Квартал-95":
Украинизация или "Квартал-95" — нелёгкий выбор Зеленского
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