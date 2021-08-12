Нардеп из Рады "ткнул носом" коллег в 10 незамеченных ими предупреждений Путина

Ренат Кузьмин, депутат украинской Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", указал коллегам на десять незамеченных ими предупреждений, сделанных российским президентом.

И намекнул, что игнорировать их не стоило бы ради блага Украины.

Своими наблюдениями Кузьмин поделился в Facebook:

Как ни странно, но большинство комментаторов, отметившихся под постом нардепа, оказались с ним, в принципе, согласны:

"Достаточно просто понять, что Украина — всего лишь палка, которой дразнят медведя! Ухватить манипулятора за яйцы, палка упадет, станет никому ненужной и весной зацветёт! Земля у нас плодородная!" — написал Александр Баранов.

Губанов Вячеслав:

"Всё он понимает, хозяин ему поставил задачу играть под дурачка! Он же клоун, ему не привыкать менять образ! Но сколько бы веревочке ни виться, конец будет! Нам предстоит по достоинству оценить служение клоуна и всей его своры соросят. Думаю, пожизненным тут не отделается…"