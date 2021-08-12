Парламент Польши проголосовал в среду за законопроект, который вынудит Discovery Inc. — американского владельца крупнейшей частной телевизионной сети Польши — продать свои польские активы и рассматривается общественностью как нападение на независимость СМИ в стране.
Законопроект запретит неевропейским владельцам иметь контрольные пакеты акций польских медиакомпаний.
Законодатели проголосовали за принятие закона 228 голосами против 216, воздержались 10 парламентариев.
Теперь законопроект направится в Сенат, где оппозиция имеет незначительное большинство. Последнее слово будет за президентом Анджеем Дудой.
"Дискавери” заявила, что "крайне обеспокоена", и обратилась к Сенату и Дуде с просьбой выступить против этого проекта:
"От этого зависит будущее Польши как демократической страны на международной арене и ее авторитет в глазах инвесторов”, — говорится в заявлении.
Голосование в парламенте последовало за двумя днями политических потрясений, в результате которых премьер-министр во вторник уволил вице-премьера, выступившего против законопроекта о СМИ.
После голосования на улицах сразу возникла напряженность: протестующие собрались перед зданием парламента. Некоторые вступили в стычки с полицией и были задержаны.
ДЛЯ СВЕДЕНИЯ
Законопроект о средствах массовой информации рассматривается как решающий тест на выживание независимых новостных агентств в стране. Правящая партия давно стремится национализировать СМИ, утверждая, что это необходимо для национальной безопасности.
Изгнание американского владельца TVN с польского медиарынка стало бы огромной победой правительства. Однако его политические оппоненты считают, что независимость TVN равносильна спасению свободы СМИ, и считают, что на кону стоит выживание польской демократии.
Телеканал TVN24 является ключевым источником новостей для многих поляков и одновременно "занозой в боку правительства", поскольку критикует власть и разоблачает проступки чиновников.
Кстати, TVN — крупнейшая в истории США инвестиция в Польшу. Компания была куплена за $2 млрд американской компанией Scripps Networks Interactive, которая позже была приобретена Discovery.
Законопроект усиливает напряженность в отношениях между Польшей и Соединёнными Штатами.
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