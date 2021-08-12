Польша устала от демократии и ограничивает свободу СМИ

Парламент Польши проголосовал в среду за законопроект, который вынудит Discovery Inc. — американского владельца крупнейшей частной телевизионной сети Польши — продать свои польские активы и рассматривается общественностью как нападение на независимость СМИ в стране.

Законопроект запретит неевропейским владельцам иметь контрольные пакеты акций польских медиакомпаний.

Законодатели проголосовали за принятие закона 228 голосами против 216, воздержались 10 парламентариев.

Теперь законопроект направится в Сенат, где оппозиция имеет незначительное большинство. Последнее слово будет за президентом Анджеем Дудой.

"Дискавери” заявила, что "крайне обеспокоена", и обратилась к Сенату и Дуде с просьбой выступить против этого проекта:

"От этого зависит будущее Польши как демократической страны на международной арене и ее авторитет в глазах инвесторов”, — говорится в заявлении.

Голосование в парламенте последовало за двумя днями политических потрясений, в результате которых премьер-министр во вторник уволил вице-премьера, выступившего против законопроекта о СМИ.

После голосования на улицах сразу возникла напряженность: протестующие собрались перед зданием парламента. Некоторые вступили в стычки с полицией и были задержаны.

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ

Законопроект о средствах массовой информации рассматривается как решающий тест на выживание независимых новостных агентств в стране. Правящая партия давно стремится национализировать СМИ, утверждая, что это необходимо для национальной безопасности.

Изгнание американского владельца TVN с польского медиарынка стало бы огромной победой правительства. Однако его политические оппоненты считают, что независимость TVN равносильна спасению свободы СМИ, и считают, что на кону стоит выживание польской демократии.

Телеканал TVN24 является ключевым источником новостей для многих поляков и одновременно "занозой в боку правительства", поскольку критикует власть и разоблачает проступки чиновников.

Кстати, TVN — крупнейшая в истории США инвестиция в Польшу. Компания была куплена за $2 млрд американской компанией Scripps Networks Interactive, которая позже была приобретена Discovery.

Законопроект усиливает напряженность в отношениях между Польшей и Соединёнными Штатами.