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Литовский президент попробовал носить "шкуру" Лукашенко: тест провален с треском

Мир » Бывший СССР » Прибалтика

Политики Литвы на текущей неделе получили шанс "почувствовать себя в шкуре" белорусского президента Александра Лукашенко. Тест они с треском провалили.

 

В столице у здания Сейма образовался массовый митинг протеста. И вместо того чтобы выйти к толпе, послушать людей, найти для каждого добрые слова и немедленно — прямо там же, на площади, — издать все необходимые указы и распоряжения, дабы удовлетворить требования народа, они пустили в дело полицию, вооруженную дубинками и слезоточивым газом. В общем, всё в лучших традициях:

  • хаос,
  • беспорядки
  • и столкновения с силовиками.

В тот же день президент Литвы Гитанас Науседа выступил с обращением к гражданам — да не где-нибудь на площади или ступеньках Сейма, а в Facebook, в котором потребовал "не путать демократию с анархией" и предупредил, что всех, кто продолжит выходить на улицы и митинговать, ждет суровое наказание.

скрин ФБ @Gitanas Nausėda, Lietuvos Respublikos Prezidentas
скрин ФБ @Gitanas Nausėda, Lietuvos Respublikos Prezidentas

Вот так вот. Просто, быстро и доступно.

А ведь люди у Сейма собрались не для того, чтобы революцию делать, как в Белоруссии, а всего лишь выразить несогласие с вводимыми в стране ограничениями для невакцинированных граждан.

"По подсчетам полиции, у парламента собралось около 4,5 тыс. человек. Полиция, чтобы разогнать протестующих, пошла на силовые действия. В связи с беспорядками были задержаны 26 человек", — сообщил департамент полиции при МВД республики.

В самой Литве и за рубежом многие отмечают жесткое отношение властей к протестующим в то время, когда Вильнюс охотно поддерживает митинги и антиправительственные выступления в других странах. Особенно это касается Белоруссии и России.

разгон протеста в Вильнюсе
Разгон протеста в Вильнюсе

Эксперт прокомментировал действия властей в Вильнюсе

Политолог Николай Межевич, комментируя события в Вильнюсе, сказал, что Науседа, призвавший литовцев "не путать демократию с анархией",

"обычный лимитрофный поджигатель, который всегда старается разжечь костер в доме у соседа, но при этом удивляется, когда собственные граждане не считают его легитимным лидером, представляющим интересы народа".

"Что касается задержанных, то литовская власть, проливающая крокодиловы слезы по поводу задержаний в Москве и Минске, придумает отменно жестокое наказание для граждан, несогласных с линией правительства", — убежден Межевич.

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Протест у здания Сейма Литвы: полиция применила слезоточивый газ, люди в их сторону бросали камни
Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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