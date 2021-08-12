В сердца постучалась человечность: Германия приостановила депортацию афганцев

Немецкий бундестаг выступил с заявлением, что страна "приостанавливает" депортации мигрантов в Афганистан по соображениям безопасности. Это решение последовало за аналогичным обращением Нидерландов.

"Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер приказал прекратить депортации на некоторое время, — сообщил пресс-секретарь министра Стив Альтер.

По данным немецкого информационного агентства DPA, шесть афганцев должны были быть депортированы на прошлой неделе, но эти процедуры были отложены.

Точные сроки, в течение которых будет действовать мораторий на высылку афганцев, не указываются.

По словам Альтера, 30 000 беженцев из этой страны сегодня находятся на территории Германии.

Напомним, в среду Нидерланды объявили аналогичный мораторий на депортации в связи с "неопределенностью” в Афганистане. Амстердам заявил, что мораторий будет действовать не менее шести месяцев.

С чего вдруг передумали

Обе страны внезапно передумали после того, как ранее попросили ЕС разрешить депортацию в Афганистан.

Вместе с Бельгией, Австрией, Данией и Грецией они всего несколько дней назад призвали Европейскую комиссию "гарантировать принудительное возвращение некоторых афганцев”.

"Прекращение возвращения беженцев посылает неверный сигнал и, вероятно, побудит еще больше афганских граждан покинуть свои дома и уехать в ЕС”, — написали министры стран Европейской комиссии в письме от 5 августа.

Кабул ранее просил страны ЕС приостановить возвращение афганцев домой на три месяца, что Финляндия, Швеция и Норвегия и сделали. Европейский суд по правам человека также выступил против продолжающихся депортаций, ссылаясь на "явный риск непоправимого ущерба их жизни и здоровью”.

Ситуация в Афганистане

В самом Афганистане продолжается массированное наступление отрядов движения "Талибан"* (запрещенной в РФ организации). Боевики начали крупномасштабное наступление, поскольку американские войска и союзники уходят из раздираемой страны после двух десятилетий войны.

По уточненным данным, боевики захватили уже девять столиц афганских провинций менее чем за неделю:

В среду они заняли Файзабад — столицу северо-западной провинции Бадахшан, граничащей с Таджикистаном, "после нескольких дней интенсивных боев, в ходе которых обе стороны понесли тяжелые потери".

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил в среду, что талибы полностью контролируют афганскую границу с Узбекистаном и Таджикистаном на севере.

По оценкам Агентства ООН по делам беженцев, с начала года 400 000 афганцев стали внутренне перемещенными лицами.

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