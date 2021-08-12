Немецкий бундестаг выступил с заявлением, что страна "приостанавливает" депортации мигрантов в Афганистан по соображениям безопасности. Это решение последовало за аналогичным обращением Нидерландов.
"Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер приказал прекратить депортации на некоторое время, — сообщил пресс-секретарь министра Стив Альтер.
По данным немецкого информационного агентства DPA, шесть афганцев должны были быть депортированы на прошлой неделе, но эти процедуры были отложены.
Точные сроки, в течение которых будет действовать мораторий на высылку афганцев, не указываются.
Напомним, в среду Нидерланды объявили аналогичный мораторий на депортации в связи с "неопределенностью” в Афганистане. Амстердам заявил, что мораторий будет действовать не менее шести месяцев.
Обе страны внезапно передумали после того, как ранее попросили ЕС разрешить депортацию в Афганистан.
Вместе с Бельгией, Австрией, Данией и Грецией они всего несколько дней назад призвали Европейскую комиссию "гарантировать принудительное возвращение некоторых афганцев”.
Кабул ранее просил страны ЕС приостановить возвращение афганцев домой на три месяца, что Финляндия, Швеция и Норвегия и сделали. Европейский суд по правам человека также выступил против продолжающихся депортаций, ссылаясь на "явный риск непоправимого ущерба их жизни и здоровью”.
В самом Афганистане продолжается массированное наступление отрядов движения "Талибан"* (запрещенной в РФ организации). Боевики начали крупномасштабное наступление, поскольку американские войска и союзники уходят из раздираемой страны после двух десятилетий войны.
По уточненным данным, боевики захватили уже девять столиц афганских провинций менее чем за неделю:
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил в среду, что талибы полностью контролируют афганскую границу с Узбекистаном и Таджикистаном на севере.
По оценкам Агентства ООН по делам беженцев, с начала года 400 000 афганцев стали внутренне перемещенными лицами.
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